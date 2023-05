Novo-rival får lovende testresultater for nyt middel mod Alzheimers

Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly har fået lovende testresultater for et middel til at bremse hjernesygdommen Alzheimers.

Et nyt studie viser, at lægemidlet kan bremse den kognitive svækkelse hos personer med Alzheimers i et tidligt stadie med 35 procent.

Det siger Eli Lilly onsdag ifølge Reuters.

Lægemidlet, der har navnet donanemab, blev i forsøget testet på Alzheimer-patienter og sammenlignet med en placebogruppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Patienterne var inddelt i to grupper, alt efter niveauerne af nogle bestemte proteiner i hjernen, der indikerer, hvor fremskreden sygdommen er.

Kombinerer man de to grupper, viser forsøgsresultaterne, at lægemidlet bremsede symptomerne på Alzheimers med 22 procent ud fra Eli Lillys egen skala.

På en skala, der bliver brugt mere bredt, var tallet 29 procent, skriver Reuters.

I den gruppe af patienter, der modtog behandling med donanemab, fik 24 procent hjernehævelse, hvoraf kun en del oplevede symptomer. Det er ifølge medicinalselskabet en kendt bivirkning på den type behandling.

Ifølge Eli Lilly var forekomsten af alvorlig hjernehævelse på 1,6 procent. Tre patienter døde som følge af eller efter en hjernehævelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er risici ved medicin. Men jeg synes, at når man ser på resultaterne i sammenhæng med en dødelig, livstruende sygdom, er de ret meningsfulde, siger Anne White, chef for Neurovidenskab i Eli Lilly, til Reuters.

Knap en tredjedel af de patienter, der modtog behandlingen, fik en hjerneblødning. Det samme gjaldt for 13,6 procent af placebogruppen.

Eli Lilly er blandt de største konkurrenter for danske Novo Nordisk.

/ritzau/