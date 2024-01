Novo-rival lover aggressiv strategi på markedet for vægttab

Pfizer kommer fortsat til at føre en aggressiv strategi på markedet for vægttab, selv om medicinalselskabet sidste år måtte skrinlægge et lægemiddel på grund af alvorlige bivirkninger.

Det siger selskabets administrerende direktør, Albert Bourla, mandag på et pressemøde.

- Pfizers position er, at vi tror, at overvægt er et sted, hvor vi har evnen til at spille og vinde. Så vi er nødt til at spille, lyder det.

Analytikere spår, at markedet for vægttab kan nå en samlet værdi på 100 milliarder dollar i slutningen af dette årti. Det svarer til næsten 700 milliarder kroner.

Danske Novo Nordisk er sammen med konkurrenten Eli Lily de førende på markedet og tjener allerede i dag milliarder af kroner på deres lægemidler, som oprindeligt blev udviklet til at behandle diabetes.

Ifølge Bourla er det usandsynligt, at Pfizer kommer til at købe et vægttabsmiddel, der for nuværende er langt i udviklingsprocessen.

Det skyldes et sådant lægemiddels sandsynligvis astronomiske pris og Pfizers nuværende fokus på at reducere sine omkostninger og gæld i kølvandet på selskabets opkøb af bioteknologivirksomheden Seagen for 43 milliarder dollar.

Dog kigger Pfizer i øjeblikket på en mulig licensaftale eller et lægemiddel, der er i et tidligt udviklingsstadie.

Investorer har på det seneste straffet Pfizer for selskabets salg af vaccine og behandling til Covid-19, der var dårligere end forventet.

Som resultat faldt selskabets aktie i december til sin laveste pris i ti år. Efterfølgende har Pfizer reduceret sine omkostninger med fire milliarder dollar.

Desuden har Pfizers lancering af en RSV-vaccine ifølge Bourla skuffet og ikke kunnet vippe lægemidlet fra selskabet GSK af pinden som markedsførende.

- Det var meget uacceptabelt og reflekterer intet andet, end at GSK havde en bedre kontraktuel og kommerciel eksekvering, lyder det.

/ritzau/Reuters