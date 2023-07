Novo sagsøger apoteker i USA for salg af eget vægttabsmiddel

Novo Nordisk har sagsøgt en række amerikanske apoteker for at fremstille og sælge deres egne midler med semaglutid.

Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

Semaglutid er det aktive stof i både vægttabsmidlet Wegovy og diabetesmidlet Ozempic, som Novo producerer.

I søgsmålene anklager Novo Nordisk apotekerne for at sælge stoffet i en opblandet form uden at have den nødvendige godkendelse.

Det danske medicinalselskab anlagde søgsmålene torsdag i de to amerikanske delstater Florida og Tennessee, skriver Bloomberg.

- At ignorere godkendelseskrav giver den sagsøgte en unfair konkurrencefordel i forhold til medicinalselskaber som Novo Nordisk, skriver Novo Nordisk i søgsmålet.

- Og værre endnu så udgør det en risiko for patienterne ved at udsætte dem for midler, som vi ikke ved om er sikre eller effektive.

Apoteker i USA kan lave tilpassede versioner af lægemidler til bestemte patienter. Det gør de ved at kombinere eller blande ingredienser, så medicinen bliver tilpasset den enkelte patients behov.

Apotekerne kan også få lov at fremstille og sælge alternativer til myndighedsgodkendt medicin, hvis der er mangel på et bestemt produkt.

/ritzau/