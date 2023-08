Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har undladt at advare brugere af dets vægttabsmiddel Ozempic tilstrækkeligt om risikoen for, at det kan forårsage mavelammelse.

Det påstår en 44-årig amerikansk kvinde, der nu har lagt sag an mod selskabet. Det skriver Financial Times.

Op mod 400 yderligere klienter har også indberettet tilfælde af såkaldt gastroparese, der er en delvis lammelse af maven.

Sygdommen forsinker tømningen af mad og drikke fra mavesækken til tarmen.

