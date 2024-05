Novo tror på større overskud efter kraftig salgsvækst

Det går bedre end ventet for Novo Nordisk med at producere og sælge medicin til blandt andet diabetespatienter og personer, der lider af overvægt.

Derfor har den danske medicinalgigant torsdag morgen opjusteret sin prognose for det igangværende år i forbindelse med fremlæggelsen af årets første kvartalsregnskab.

Tidligere forventede Novo at øge salget med mellem 17 og 25 procent i år, men nu lyder prognosen på, at omsætningen ender et sted mellem 19 og 27 procent, målt i danske kroner.

Årets første tre måneder bød på 25 procents vækst i salget af diabetesmedicin, mens salget af medicin til behandling af overvægt voksede med 30 procent.

Det er specielt diabetesmedicinen Ozempic og fedmemedicinen Wegovy, der er efterspørgsel efter. De bygger begge på lægemidlet semaglutid, der sænker blodsukkeret og reducerer sult og kropsfedt.

Det er Nordamerika, der står for en del af salgsvæksten i kvartalet Omsætningen steg er med 34 procent, målt i danske kroner.

Og det kunne formentlig ære blevet til endnu mere, hvis Novo ellers kunne følge med efterspørgslen.

Selskabet gør ellers alt, hvad det kan, for at øge sin produktionskapacitet. Ud over at bygge nye fabrikker og udvide de eksisterende, købte Novo Nordisk i februar tre påfyldningsfabrikker i forbindelse med Novo Holdings overtagelse af selskabet Catalent.

- Flere patienter får gavn af vores innovative behandlinger, og aftalen om at overtage de tre Catalent-fabrikker vil gøre det muligt for os at hjælpe markant flere mennesker, der lever med diabetes og overvægt i fremtiden, siger administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen i en kommentar til regnskabet.

Novo Nordisk omsatte i alt for 65,3 milliarder kroner i kvartalet, hvilket kastede et resultat før skat på 25,4 milliarder af sig.

