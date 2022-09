Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage nye lægemidler

Novo Nordisk og Microsoft har indgået et samarbejde om brug af kunstig intelligens, der skal hjælpe det danske medicinalselskab med at opdage nye lægemidler.

Det skriver Novo i en pressemeddelelse mandag.

Gennem partnerskabet skal Microsoft stille sin teknologi inden for kunstig intelligens til rådighed, så det kan blive brugt af Novos forskere inden for forsknings- og udviklingsområdet.

- Vi er meget begejstrede for dette nye partnerskab, der giver os mulighed for at arbejde tæt sammen med eksperter fra Microsoft, når vi ser på at udvide vores digitale videnskab, siger Lars Fogh Iversen, der er chef for Digital Science and Innovation hos Novo Nordisk, i meddelelsen.

- Sammen er vi på vej til at muliggøre hurtigere brug af kunstig intelligens i lægemiddelopdagelse, hvilket i sidste ende skal føre til banebrydende innovation, lyder det.

Selskaberne regner med, at samarbejdet kaster nogle kunstig intelligens-modeller af sig, som skal kunne løse forskellige opgaver.

Forhåbningen er, at det skal give en dybere forståelse af forskellige sygdomsområder.

Novo Nordisk har allerede implementeret en model til et område, der skal forsøge at forudse en persons risiko for at udvikle åreforkalkning, der er en hjerte-kar-sygdom.

Over for Børsen erkender Lars Fogh Iversen, at der ikke er garanti for, at samarbejdet vil blive en succes.

- Vi prøver at gå ud i nye territorier, vi ikke har været i før - både Microsoft og Novo Nordisk. Så der er en helt reel risiko (for at det kan blive en fuser, red.), siger han til mediet.

Han fortæller også, at han håber på flere lignende samarbejder i fremtiden, der skal kunne styrke Novo Nordisk digitalt.

Af meddelelsen fremgår det, at der er tale om en flerårig aftale mellem Novo og amerikanske Microsoft.

/ritzau/