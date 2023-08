Novos gigantoverskud kommer hele Danmark til gode

Det er ikke kun i Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd, at der er grund til at juble over det halvårsregnskab, som medicinalvirksomheden offentliggjorde torsdag.

Alene i andet kvartal i år tjente Novo 27,5 milliarder kroner, og holder analytikernes prognoser stik, vil overskuddet runde 80 milliarder kroner, inden året er omme.

Det er gode nyheder også for dem, der ikke ejer Novo-aktier. Novo-succesen smitter nemlig af på dansk økonomi, forklarer Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Han peger på, at både Novo Nordisk selv og de mange danske Novo-ansatte betaler skat på lige fod med Novo Holdings, der ejer en stor del af Novo Nordisk-aktierne og er Danmarks største skatteyder. I 2021 betalte Novo Holdings næsten 8,3 milliarder kroner i skat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig geninvesterer Novo Nordisk en stor del af overskuddet i Danmark, blandt andet i nye faciliteter.

- Vi havde formentlig haft faldende bruttonationalprodukt det sidste trekvarte år, hvis ikke det havde været for Novo Nordisk. Det bliver vi i sig selv ikke rigere af, men det siger noget om den samlede aktivitet i Danmark, siger Las Olsen.

Novo eksporterer samtidig langt hovedparten af sin produktion til udlandet, og det styrker kronen.

- Vi har et betalingsbalanceoverskud i Danmark, som man ellers kun ser i olielande. For når udlandet køber Novo-medicin, skal den betales i danske kroner, og derfor stiger efterspørgslen på kroner. Det styrker kronen, og på grund af fastkurspolitikken lægger det et nedadgående pres på renterne. Det er også derfor, at vi har lavere renter end i euroområdet, siger Las Olsen.

Bagsiden af medaljen er, at vi risikerer at blive afhængige af, at Novo Nordisk fortsat lykkes med at udvikle ny medicin, der kan fastholde de positive takter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det mener Las Olsen dog ikke, er en reel trussel mod Danmarks økonomi.

- Der er ingen tvivl om, at dansk økonomi også ville se sund ud, selv hvis Novo Nordisk ikke var der. Så det er ikke noget, man skal være bekymret over. Men det må omvendt heller ikke blive en sovepude, at vi har så stærke nøgletal, for det kan jo ændre sig, siger han.

Novo Nordisk har 55.000 ansatte verden over, og 39 procent af dem - omkring 21.500 - arbejder i Danmark.

Det svarer til 0,75 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Dertil kan man lægge de job, som Novo indirekte skaber hos sine danske underleverandører.

/ritzau/