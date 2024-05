Novos populære diabetesmiddel kan få konkurrence i Kina

Novo-rivalen Eli Lilly har fået godkendt sin diabetesmedicin af kinesiske myndigheder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om det aktive stof tirzepatid, der både er en del af selskabets diabetesmedicin Mounjaro og vægttabsmidlet Zepbound.

Ifølge Bloomberg er det i Kina kun blevet godkendt til at behandle diabetes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eli Lilly har hverken oplyst, hvornår salget i Kina sættes i gang, eller hvor mange doser man har tænkt sig at udbyde på markedet.

Novo Nordisk fik sit populære diabetesmiddel Ozempic godkendt i Kina i 2021, og siden er salget gået voldsomt op.

Alene sidste år solgte den danske medicinalgigant for 4,8 milliarder kroner af midlet på det kinesiske marked.

De to konkurrenter kæmper begge med at følge den stigende efterspørgsel på diabetesområdet såvel som på fedmeområdet.

Derfor er begge i gang med at løfte produktionen i øjeblikket for at imødekomme den voksende popularitet.

/ritzau/