Novos vægttabs- og diabetesmidler undersøges for psykiske bivirkninger

De aktive stoffer semaglutid og liraglutid, som bruges i flere af Novo Nordisks vægtstabs- og diabetesmidler, bliver undersøgt for alvorlige psykiske bivirkninger ved Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i et skriftligt svar til Berlingske.

Specifikt går undersøgelsen på, om stofferne kan have en sammenhæng med tilfælde af selvmordstanker og tanker om selvskade.

I Danmark har Lægemiddelstyrelsen modtaget en enkelt indberetning om selvmordstanker efter behandling med vægttabsmidlet Wegovy.

- Lignende sager er også set i andre EU-lande, og selvmordstanker og selvskadetanker er på det grundlag blevet rejst som et sikkerhedssignal for semaglutid og liraglutid og er ved at blive undersøgt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), skriver Lægemiddelstyrelsen til Berlingske.

Semaglutid er det aktive stof i blandt andet Wegovy og Ozempic. Liraglutid er et ældre stof, der blandt andet bruges i vægttabsmidlet Saxenda.

Et sikkerhedssignal er en ny observation, som giver mistanke om, at der kan være en sammenhæng mellem et lægemiddel og en bivirkning.

Det betyder ikke, at der med sikkerhed er en sammenhæng.

Ifølge Martin Zahle Larsen, teamleder i Lægemiddelstyrelsen vejer sikkerhedssignalet tungest for stoffet liraglutid, skriver Berlingske.

Ifølge mediet skal den europæiske bivirkningskomité, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), vurdere, hvordan stofferne skal undersøges.

Det vil ske på næste møde i juli, oplyser Lægemiddelstyrelsen til mediet.

Novo Nordisk har endnu ikke hørt fra EMA eller Lægemiddelstyrelsen angående det nye sikkerhedssignal.

- Novo Nordisk er fortsat overbevist om produkternes fordele og risikoprofil og har fokus på at sikre patientsikkerheden, skriver selskabet til Berlingske.

Onsdag skrev mediet B.T., at EMA også vil undersøge, om Wegovy og Ozempic øger risikoen for kræft.

EMA har valgt at undersøge lægemidlerne, fordi et studie, tyder på, at det aktive stof i de to præparater kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes.

Siden vægttabsmidlet Wegovy kom på det danske marked i december, er antallet af recepter steget måned for måned. I maj, som er den senest opgjorte måned, blev der udskrevet godt 58.000 recepter.

Ozempic kom på markedet som diabetesmedicin i 2018. Ozempic kan også bidrage til et vægttab, da det - ligesom Wegovy - indeholder semaglutid, som mindsker appetitten.

/ritzau/