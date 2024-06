NSK sigter fire for hvidvask af mindst 104 millioner kroner

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har onsdag morgen anholdt og sigtet fire personer for grov hvidvask af ikke under 104 millioner kroner.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

De fire anholdte er i alderen fra 22 til 49 år, og der er tale om tre mænd og en kvinde. Anholdelserne fandt sted i Nordsjælland.

Alle fire er sigtet for grov hvidvask.

De anholdte menes at være en del af et hvidvask-setup, hvor der på baggrund af falske fakturaer er blevet indbetalt mindst 104 millioner kroner til fakturafabrikkers bankkonti.

Derefter er pengene blevet overført til udlandet som tredjepartsbetalinger via såkaldte hawala-netværk til enten virksomheder eller privatpersoner, mener NSK.

Et hawala-netværk tillader, at man flytter pengesummer fra et sted til et andet, uden at det sker fysisk. Og uden at man kan se, hvor pengene ender.

NSK mener desuden, at de anholdte er en del af et organiseret hvidvasknetværk.

Ved en ransagning i forbindelse med anholdelsen af de fire, er der blevet beslaglagt omkring 800.000 kroner.

To af de fire bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby klokken 16.00.

Sagen er forbundet til en større hvidvasksag, som Nordjyllands Politi har efterforsket. Her blev en 45-årig mand fra Nørresundby i maj sidste år dømt for hvidvask af over 200 millioner kroner.

Manden, Rabib Karnib, blev idømt fire år og seks måneders fængsel og blev frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab.

Anholdelserne er ifølge NSK resultatet af et velfungerende myndighedssamarbejde mellem NSK, Nordjyllands Politi og Skattestyrelsen.

- På grund af en kuratoranmeldelse og et grundigt efterforskningsmateriale fra Nordjyllands Politi har vi efterforsket flere personer, som vi mener har spillet en central rolle som bagmænd i et organiseret hvidvasknetværk, siger Niels Kristoffersen, der er politikommissær i NSK, i pressemeddelelsen.

- Det er vores opfattelse, at de gennem et omfattende og udspekuleret hvidvask-setup har hvidvasket kriminelt udbytte for over 100 millioner kroner. Jeg er derfor tilfreds med, at vi med dagens aktion har slået ned på centrale personer i netværket, der begår samfundsundergravende kriminalitet.

/ritzau/