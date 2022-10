Nu bliver vi igen belønnet for at have penge i banken

Danske bankkunder har i langt tid måtte acceptere, at de skulle betale for at have penge stående i banken.

Men i kraft af de stigende renter er den tendens nu vendt. Godt nok skal man betale mere for at låne penge, men mange banker har sat indlånsrenterne tilsvarende op.

Tal fra Nationalbanken viser, at danske indlån i september blev forrentet med 0,17 procent i gennemsnit.

Det er første gang siden januar 2021, at forrentningen er positiv. Siden da er der i alt betalt 1,4 milliarder kroner i negative renter.

Det er dog ikke alle bankkunder, der har været ramt af negative renter. Mange banker har først beregnet negativ rente af et beløb over en vis grænse.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, minder dog om, at de positive indlånsrenter ikke kun er positivt nyt.

- Den højere rente betyder, at det er blevet dyrere at låne penge i banken.

- Det har ellers i en længere periode været meget billigt at låne penge, men det billede er helt forandret siden årsskiftet, hvor renterne er steget kraftigt, skriver han i en kommentar.

