Tirsdag træder en ny lov i kraft, som skal forhindre livstidsdømte i at skabe nye relationer uden for fængslet

Nu er det slut for livstidsdømte at date på nettet

Der er slut for livstidsdømte at finde kærligheden uden for murene.

Fremover må de ikke logge på datingfora og indlede nye relationer. Eller udveksle breve med personer, de ikke kendte før deres dom.

En ny lov betyder, at livstidsdømtes rettigheder indskrænkes. I de første ti år af afsoningen må de ikke indgå i nye relationer.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) begrunder indgrebet med hensynet til retsfølelsen:

- Livstidsdømte og forvaringsdømte skal ikke kunne bruge vores fængsler som datingcentral eller medieplatform til at prale af deres forbrydelser, siger han.

- Det krænker ikke kun ofre og pårørende, men også retsfølelsen hos øvrige borgere, hvis dem, der har begået nogle af de allerværste forbrydelser, frit kan bruge tiden i fængslet på at date eller skrive om deres ugerninger på sociale medier. Det sætter vi nu en stopper for.

Lovforslaget blev fremsat af ministeren i november sidste år. 25. januar blev det vedtaget.

Det har blandt andet været historier om unge piger, der har indgået relationer med livstidsdømte, som ligger til grund for loven.

For eksempel har Peter Madsen indgået adskillige forhold med piger og kvinder under afsoningen. Han dræbte den svenske journalist Kim Wall i sin ubåd.

Men indgrebet er blevet kritiseret af blandt andre Dignity - Dansk Institut Mod Tortur. Det er ifølge et høringssvar "meget betænkeligt", at regeringen som reaktion på få sager vedrørende nogle få livstidsdømte, begrænser alle livstidsdømtes rettigheder.

Ifølge organisationen er det de indsattes fundamentale ret til at være i kontakt med omverdenen, der er på spil.

Også foreningen Danske Advokater er skeptisk.

- Danske Advokater bemærker, at livstids- og forvaringsdømte normalt ikke afsoner hele livet, og at vi derfor bør have for øje, hvilke mennesker de er, når de kommer ud, skriver foreningen i et høringssvar til Justitsministeriet.

Den nye lov fratager også de livstidsdømte muligheden for under afsoningen at komme med offentlige tilkendegivelser om den eller de forbrydelser, de har begået.

/ritzau/