Nu er fem sigtet for at røbe statshemmeligheder

Den bestemmelse, som den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet for at have overtrådt, drejer sig om en særligt alvorlig krænkelse af tavshedspligten.

Afsløringer af oplysninger om statshemmeligheder straffes efter paragraf 109 i straffeloven, og strafferammen er fængsel i 12 år.

I forvejen er den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og tre andre nuværende eller tidligere medarbejdere i de to efterretningstjenester blevet sigtet for at overtræde bestemmelsen.

Det var 8. december, at Lars Findsen og de tre andre blev sigtet af Politiets Efterretningstjeneste (PET). Af hensyn til den fortsatte efterforskning af sagen har en dommer i Københavns Byret besluttet at varetægtsfængsle Findsen.

Om sagen mod de fire har PET tidligere oplyst, at mistanken drejer sig om lækage af højt klassificerede oplysninger.

- Når vi omtaler oplysninger som højt klassificeret, mener vi oplysninger, der er klassificerede som hemmeligt og opefter, og som dermed kan forvolde Danmark eller landene i EU eller Nato alvorlig eller overordentlig alvorlig skade, hvis oplysningerne bliver videregivet.

Hvis lækagen foretages uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil tre år.

Almindeligvis bruges paragraf 152 i straffeloven om brud på tavshedspligten. Det var således den bestemmelse, som den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, var tiltalt for i en sag for et par år siden. Den sag skyldtes bogen "Syv år for PET".

Sagen endte i øvrigt med frifindelse i 27 ud af 28 forhold i anklageskriftet.

Om den aktuelle lækagesag har PET tidligere i en mail til pressen udtalt følgende:

"Om videregivelse af klassificerede oplysninger udgør en overtrædelse af straffelovens § 152 eller § 109 vil bero på de konkrete omstændigheder i sagen. Denne vurdering vil i sidste ende skulle foretages af domstolene."

Man skal godt 40 år tilbage i tiden for at finde en tidligere sag om overtrædelse af 109.

/ritzau/