Nu er fire fængslet for skyderi i Holbæk

To mænd er fredag af en dommer blevet varetægtsfængslet i en sag om et skyderi i Apotekerhaven i Holbæk. Dermed er i alt fire fængslet i sagen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Alle fire sigtes af politiet for at forsøge at dræbe en 23-årig mand, der blev ramt af skud i ryggen om aftenen 30. januar.

Fredagens fængslinger handler om en 36-årig mand fra Herning og om en lokal på 21 år.

Begge nægter sig skyldige i forsøg på manddrab. De skal være frihedsberøvet frem til 30. april.

Anholdelsen skete torsdag. Forud er gået, hvad politikommissær Kim Lech har betegnet som en "særdeles omfattende efterforskning".

Provinsbyen har i nogen tid været plaget af voldsomme hændelser i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger.

I februar fandt politiet under gennemsøgning af grønne områder således seks skydevåben.

Tidligere på ugen blev to hårdt sårede mænd, der begge var blevet stukket med kniv, bragt til sygehuset i Holbæk.

Under den første afhøring ønskede de ikke at give oplysninger om, hvad der var sket.

Politiet har sagt, at man undersøger, om denne forbrydelse kan knyttes til konflikten mellem de to grupper.

/ritzau/