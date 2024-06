Nu kan danskere også tage Googles AI med i lommen

Mulighederne for at få hjælp af kunstig intelligens (AI) vokser konstant.

Og nu tilbyder Google, at man kan hente techgigantens egenudviklede AI-model ned på telefonen.

Gemini-appen, der hidtil kun har været tilgængelig i en række lande og kontinenter uden for Europa, er onsdag udkommet på dansk og er klar til at blive downloadet til telefoner og tablets med styresystemet Android.

- Når vi lancerer nye produkter, så starter det typisk i USA, og så følger de øvrige lande efter hen ad vejen.

- Nu er turen så kommet til Europa, blandt andet efter omfattende test og feedback fra brugerne, så vi kan give den bedst mulige brugeroplevelse, siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google Danmark.

En version til Apples iOS-styresystem er også på vej og forventes at være klar i Apple Store inden for to uger.

- I Android-versionen er Gemini integreret på den måde, at man kan tilgå den som et et lag oven på skærmen direkte i andre apps.

- I iOS skal du sideløbende med arbejdet i andre apps ind i Gemini- eller Google-appen. Men ellers er funktionaliteten og teknikken bag den samme, siger Jesper Vangkilde.

Gemini er langt fra den eneste app, der ved hjælp af AI giver brugerne mulighed for at få hjælp til idéudvikling, taleskrivning, billedgenerering og andre opgaver.

Det har længe været muligt at bruge OpenAI's ChatGPT på telefonen, og Microsofts Copilot er også tilgængelig.

Jesper Vangkilde mener dog, at Gemini særligt på et punkt er de andre overlegne.

- Den har den fordel, at den taler sammen med nogle af de andre Google-tjenester, som danskerne bruger allermest.

- Det vil sige man kan få direkte adgang til analyser af Youtube-videoer for eksempel. Du kan også få direkte rutevejledning fra Google Maps, eller du kan bede om at få din ulæste e-mails opsummeret fra din Gmail, siger han.

