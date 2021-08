Nu spænder kun vejret ben for en fin høst

Regnen er landmændenes største udfordring lige nu, hvor mange afgrøder faktisk er klar til at køre i lo og lade, mens vejret gør det vanskeligt.

De lokale variationer på markerne er store. Nogle steder kværner landbrugets mejetærskere sig støt ind på afgrøderne. Andre steder er man langt bagefter efter hyppige, tunge regnbyger, der slår høstrytmen i stykker.

- Vejret er den store joker lige nu, for voldsomme lokale byger kan bundbløde det hele. Så kan det tage tre dage, før det igen er tørt nok til starte mejetærskeren.

Nogle steder som på Bornholm, som havde en tør forsommer og derfor også tvangsmodnet korn, er man ellers tæt på at være færdige.

- Det gælder også Lolland Falster og Syd- og Midtsjælland. Fyn er ikke så langt, og i store dele af Jylland er man kun i starten af kornhøsten.

Vinterbyg er høstet og noget raps. Men de store afgrøder som hvede og vårbyg har man ikke fået fat på andet end i Nordjylland, hvor der også var noget tidlig tørke, siger Troels Toft.

Hos Agri Nord i Aalborg kalder planteavlskonsulent Fin Trosborg årets høst ekstremt varieret og med store lokale variationer.

- Så den samlede høst bliver i år nok under middel. Jeg kan godt frygte for en lidt senere høst, ringere avl og af en lidt dårligere kvalitet ikke mindst på grund af vejret, siger han.

Hos planteavlskonsulent Mogens Munk fra Landbrug Syd i Aabenraa tegner høsten fornuftig.

- Der høstes på livet løs lige nu - når vejret tillader det. Men vi er under halvvejs især på de tungere jorde, siger han.

Meldingen er nærmest identisk på Fyn hos planteavlskonsulent Poul Erik Jørgensen fra konsulenthuset Velas.

- Afgrøderne er faktisk klar, både raps og korn, og vi kunne sagtens have været længere. Det er kun regnen, der holder mejetærskerne væk, siger han.

Ifølge sektordirektør Troels Toft har høsten samlet set lang vej igen.

- I store dele af landet har man først lige startet kornhøsten. Før de sidste er færdige, skal vi gerne have tre ugers høstvejr endnu, siger han.

Kornhøsten har de seneste to år givet omkring 9,6 millioner ton hvert år - tæt på rekordårene 2009, 2015 og 2017, hvor den samlede kornproduktion rundede rekordniveauet på hele 10 millioner ton.

Udsigterne i år lyder lidt mere beherskede.

- Overordnet tegner det samlet til en pæn middelhøst, selv om tørke har bidt af den en del steder, og den vestlige del af Jylland havde enorme problemer med af få sået vårsæden i foråret, siger Troels Toft.

Den gode nyhed er til gengæld, at landmændene kan forvente rigtigt gode priser for deres korn.

- Den danske avl er for lille til at have indflydelse på prisdannelsen, mens den europæiske høst har noget at sige. Det er især Australien, USA, Rusland og Ukraine, der betyder noget, siger Troels Toft.

- Så man kan sige, at en høj verdenspris i år kompenserer for udbyttet. Derfor ser det - trods regn - absolut fornuftigt ud for de danske planteavlere.

/ritzau/