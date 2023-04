Nu vil byret sætte datoer på processen mod Lars Findsen

Retten i Lyngby vil efter påske fastsætte datoer for straffesagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

Torsdag 13. april holder byretten retsmøde om berammelse af sagen.

Tidligere havde Københavns Byret ellers fat i sagen og havde fundet 28 dage i kalenderen til den usædvanlige sag.

Den plan blev imidlertid smidt i skraldespanden, da Højesteret 2. marts efterkom et ønske fra Lars Findsens forsvarere og besluttede at dirigere sagen til Retten i Lyngby.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne domstol og ikke Københavns Byret er rette værneting, blev det slået fast.

Lars Findsen er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder i samtaler med tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, familiemedlemmer og to journalister, er det tidligere kommet frem.

Angiveligt skal han have talt om et samarbejde mellem Danmark og USA om tapning af kommunikation fra kabler, har flere medier berettet.

Den 58-årige jurist nægter sig skyldig i tiltalen.

Efterforskningen mod chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste blev udført af den anden hemmelige tjeneste, nemlig Politiets Efterretningstjeneste.

Blandt andet var der installeret mikroner i Findsens sommerhus og bolig, ligesom hans færden blev overvåget gennem længere tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

De påståede ulovlige lækager fandt sted, efter at Findsen i august 2020 var blevet hjemsendt fra topstillingen af den daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Hun skred til hjemsendelse, fordi Tilsynet med Efterretningstjenesterne havde mistanke om, at der foregik ulovlig indhentning af oplysninger om danske statsborgere.

Senere - 13. december 2021 - oplyste Forsvarsministeriet, at såvel Lars Findsen som andre hjemsendte chefer var blevet renset af en kommission.

Få dage tidligere - 8. december - var Lars Findsen i Københavns Lufthavn blevet anholdt af PET-medarbejdere, da han vendte hjem efter en udlandsrejse.

Anklagemyndigheden hos Statsadvokaten i Viborg påstår, at juristen begik lovovertrædelserne fra august 2020 og frem til december 2021.

/ritzau/