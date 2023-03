Ny advokatformand: Vi er mere fleksible end kogt spaghetti

Et retssystem med lange ventetider og fængsler med manglende personale. Der er nok med udfordringer i det system, som de danske forsvarsadvokater navigerer i.

Søndag har Landsforeningen af Forsvarsadvokater valgt advokat Kåre Pihlmann som nye formand, og han ønsker, at foreningen blander sig mere i den retspolitiske debat.

Han nævner netop lange ventetider hos domstolene og manglende fængselsbetjente, som problemer.

Adspurgt til de lange ventetider er der ifølge Kåre Pihlmann ikke tvivl om, at der er brug for flere penge til domstolene. Men kan forsvarerne selv gøre noget i forhold til at være mere fleksible for at få berammet sager?

- Vi er i forvejen mere fleksible end kogt spaghetti. Hvis dommeren ønsker retsmøder om aftenen, i weekenderne og i ferierne, stiller vi som altovervejende hovedregel op, siger Pihlmann.

Et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen er nedsat for at se på, hvad man kan gøre for at få ventetiderne ned.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fortalte tidligere i marts til DR, at udvalget blandt andet lægger op til at justere rammerne for nævningesager.

I dag skal sager rejses som nævningesager, når der er krav om mindst fire års fængsel. De har et større setup med flere dommere og trækker derfor flere ressourcer. Men det er et skråplan, mener forsvarer-formanden.

- Nævningesager er reserveret til de allermest alvorlige sager, hvor folk risikerer en meget lang straf. Der ønsker man i særlig grad at sikre en grundig behandling. Derfor vil det være et helt forkert sted at starte, siger han.

Desuden har udvalget foreslået, at man kigger på at lempe straffen i tilståelsessager. Det skal øge den anklagedes interesse i at tilstå en forbrydelse, som de har begået.

Og det vil mindske presset på systemet, da tilståelsessager er hurtigere. Det er den nye forsvarsadvokat-formand mere positivt stemt over for.

- Det er klart, at hvis den tiltalte - grundigt vejledt om sine muligheder i en domsmandssag - herefter spørger, om han forventer at få en tredjedelsrabat, tror jeg bestemt, at det vil være en væsentlig oplysning for vedkommende, siger Pihlmann og tilføjer:

- Men vi skal hele tiden have retssikkerheden med. Vi skal også være sikre på, at de folk, som ender med at tilstå, vitterligt ville tilstå i de sager, der ellers ville være kørt.

Kåre Pihlmann vil som formand også rette synet mod forsvarsadvokaters arbejdsvilkår, der ifølge ham er forringet.

Det gælder blandt andet manglende fængselspersonale. Her er der brug for flere hænder, mener Pihlmann.

- Hver gang vi skal på besøg, skal vi ledsages af personalet. Det går der rigtigt meget tid med. Det betyder, at vi nogle gange - navnlig i København - sidder og venter i tre timer, ind til at et besøg kan indledes, siger han.

Pihlmann overtager formandsposten fra Kristian Mølgaard.

