Ny analyse: Klimaplaner kræver op mod 126.000 ekstra ansatte i 2030

Det kan godt være, at politikerne har besluttet, at der skal fart på den grønne omstilling med flere vindmøller, ladestandere og fjernvarmekabler i jorden.

Men i erhvervslivet og fagbevægelsen er der bekymring for, om der vil være nok ansatte til at udføre opgaverne, og det ser ud til at være berettiget.

En ny analyse, som ingeniørvirksomheden Cowi har lavet for organisationen Industriens Uddannelser, anslår, at der i 2030 er brug for 126.000 ekstra ansatte i industrien, hvis målet om at reducere udledningen med 70 procent skal nås.

Det er et opsigtsvækkende antal, mener administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen.

- Jeg bliver lidt overvældet, fordi jeg i forvejen ved, hvor enormt stor efterspørgsel der er efter faglærte i det hele taget i alle ender og kanter af vores samfund. Både i det private og i det offentlige, siger han.

Ifølge analysen vil der eksempelvis være stort behov for smede, industriteknikere og mekanikere.

I mange af faggrupperne i industrien er der i øjeblikket mangel på ansatte, og samtidig er der mange, der vil gå på pension i de kommende år.

Samtidig vokser opgaverne.

For et år siden viste samme analyse fra Cowi, at der vil være brug for 116.000 ekstra ansatte i industrien i 2030.

Men siden er flere politiske initiativer kommet til særligt efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det er især fremrykning af målet om klimaneutralitet til 2045 og planer om udbygning af havvind og anlæg med Power-to-X-teknologi, der kan omdanne strøm til grønt brændstof, som øger behovet for arbejdskraft.

Analysen medregner alt fra udrulning af fjernvarme og privatpersoner, der skal have installeret varmepumper og isoleret deres huse.

Ifølge forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen er der brug for en ny fortælling om, hvordan de unge kan bidrage til den grønne omstilling, hvis flere skal tage en erhvervsuddannelse.

Han mener, at mange unge gerne vil være med til at bekæmpe klimaforandringer.

- Men mange af dem har ikke en forestilling om, hvor de gør det bedst. Er det ved et skrivebordsarbejde, eller er det ved at lære at bygge en vindmølle eller at lave ladestandere til biler.

- Vi kommer kun til at flytte noget, hvis vi kan skubbe på en udvikling, så flere mennesker kan være med til at deltage i rent faktisk at bygge den grønne omstilling, siger Claus Jensen.

Regeringen vil blandt andet løse problemet ved at give flere penge til erhvervsskolerne og lagde for nylig op til at afsætte 300 millioner kroner fra næste år stigende til 900 millioner i 2030.

- Hvis ikke vi får udlært flere faglærte, så kommer vi simpelthen ikke i mål med vores klimaambitioner, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) 15. august.

/ritzau/