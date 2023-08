Ny anholdelse i sag om overfald med kniv i Odder - to eftersøges

Den fjerde mistænkte i en sag om livsfarlig vold i Odder 5. august er blevet anholdt. Det oplyser Østjyllands Politi søndag.

Manden, der er 26 år, bliver fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling mandag.

Ved overfaldet blev offeret tildelt flere knivstik, og politiet mener, at i alt seks personer deltog.

Endnu mangler politiet at opspore to af de mistænkte. Den ene har en bemærkelsesværdig tatovering på halsen af et kattelignende dyr, og den anden er spinkel og væksthæmmet, fremgår det af en pressemeddelelse fra politiet søndag eftermiddag.

Forbrydelsen foregik om natten. Politiet mener, at de seks på forhånd havde aftalt at stikke det 32-årige offer ned, og mistanken lyder, at de havde til hensigt at begå drab.

Manden var i kritisk tilstand, har politiet tidligere oplyst.

Politiet har søndag ikke oplyst om den senest anholdtes holdning til sigtelsen om drabsforsøg.

/ritzau/