Ny anholdelse i sag om påsat brand på kollegium

Politiet har foretaget endnu en anholdelse i sagen om en påsat brand på Campus Djursland i Grenaa.

Der er tale om en 25-årig mand, oplyser Østjyllands Politi.

I forvejen har politiet sigtet tre kvinder i sagen. Onsdag besluttede en dommer i Retten i Randers at varetægtsfængsle to, mens den tredje kvinde fik anholdelsen opretholdt i tre døgn.

De sigtes for at have forsøgt at dræbe en 19-årig mand på et værelse på kollegiet. Desuden mener politiet, at de begik vold og brækkede hans næse. Alle tre kvinder nægter sig skyldige.

Ved branden tirsdag aften fik offeret alvorlige skader. Han blev reddet ud af værelset og fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Den senest anholdte skal i grundlovsforhør torsdag klokken 12.30.

Han meldte sig selv til politiet onsdag aften, fremgår det af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

- Der vil gå et stykke tid, før vi har samlet alle brikkerne i forhold til hændelsesforløbet, men anholdelsen af den 25-årige er et vigtigt skridt fremad i vores videre efterforskning, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

Branden på værelset på Campus Djursland blev opdaget omkring klokken 20.

Offeret er elev på Grenaa Gymnasium, har rektoren oplyst til Ekstra Bladet.

- Vi har snakket med ham, og han har det efter omstændighederne godt, siger rektor Helene Bendorff Kristensen til Ekstra Bladet.

De nærmere omstændigheder ved sagen er foreløbigt ikke kendte, idet onsdagens retsmøde med de tre kvinder foregik bag lukkede døre.

Her blev en 54-årig kvinde og en kvinde på 19 år varetægtsfængslet. Den kvinde, som fik anholdelsen opretholdt i tre døgn, er 20 år.

På værelset lød der et højlydt skænderi kort før brandens opståen, har Randers Amtsavis berettet.

