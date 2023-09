Ny boligskat kan have lokket flere boligsælgere ud af busken

Der er kommet mere at vælge imellem på hylderne hos landets ejendomsmæglere i september, hvor særligt udbuddet af huse og ejerlejligheder er vokset.

Det viser en opgørelse fra Boligsiden.

Det skyldes blandt andet, at mange har udskudt boligsalget indtil på den anden side af sommerferien. Det vurderer Birgit Daetz, som er boligøkonom hos Boligsiden.

- Samtidig kan den forestående boligskat for 2024 have bidraget til, at nogle boligejere måske vælger at fremskynde et salg, så de eventuelt kan nå at sælge, købe nyt og overtage før årsskiftet for at få del i skatterabatten.

Køber man inden 2024, kan man slippe for at betale den stigning i boligskatten, som overgangen til nogle nye boligskatteregler ventes at medføre.

I begyndelsen af september var der 32.180 huse til salg fordelt over hele landet. Det svarer til en stigning på 1,2 procent den seneste måned.

Særligt i Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark er der mere at vælge imellem for boligkøbere. Særligt sammenlignet med for et år siden.

I Midtjylland er der i september 21,1 procent flere boliger til salg sammenlignet med samme måned sidste år.

Udviklingen skal dog ses i lyset af, at udbuddet fortsat er lavt set i et historisk perspektiv.

På markedet for ejerlejligheder er udbuddet primært vokset i Københavns Kommune. Det er også her, lejlighedsmarkedet er absolut størst.

- Det er tiltrængt, at der nu er flere ejerlejligheder til salg, for vi fornemmer, at der er mange interesserede købere – især på det københavnske lejlighedsmarked, siger Birgit Daetz.

- Men selv om lejlighedsudbuddet er steget den seneste måned, ligger det stadig væsentligt under tidligere års niveau.

- Eksempelvis var der 25 procent flere ejerlejligheder til salg i København i starten af september sidste år i forhold til nu.

