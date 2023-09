Ny enhed skal gennemgå skæve ejendomsvurderinger

Skatteministeriet etablerer ny taskforce og en ny enhed for at forbedre de nye foreløbige ejendomsvurderinger.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Enheden, der bliver etableret i Vurderingsstyrelsen, skal blandt andet kigge på "de skæve vurderinger, der har været i medierne, som borgerne har henvendt sig med, eller som Vurderingsstyrelsen selv har udsøgt", skriver ministeriet.

Det gælder blandt andet ejendomme, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er også etableret en særlig taskforce med vurderingsspecialister.

Den skal hjælpe borgere, som skal købe eller sælge ejendom, og som derfor har særligt brug for, at vurderingen ikke er skæv.

Meldingen fra ministeriet kommer, efter at skatteminister Jeppe Bruus (S) tirsdag har været i samråd om det nye ejendomsvurderingssystem.

- Der har i pressen været flere eksempler på skæve vurderinger. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu iværksætter initiativer, der skal skabe endnu mere tryghed for boligejerne, lyder det fra ministeren i meddelelsen.

Til Ritzau siger han, at omkring 20 personer vil indgå i taskforcen, men at man løbende vil følge, om det er nok.

- Der kommer til at være de medarbejdere, der er behov for. Så hvis man er utryg, eller hvis man står og skal købe eller sælge, kan man få lavet om i sin foreløbige vurdering, hvis den viser sig at være skæv, siger han.

- Der er ikke nogen, der skal komme i klemme her.

Artiklen fortsætter under annoncen

De foreløbige 2022-vurderinger blev sendt ud mandag den 11. september. De afgør, hvad boligejerne fremover skal betale i skat.

Vurderingerne er blevet mødt med stor kritik. Flere medier har blandt andet kunnet berette om vurderinger, som selv ministeren har kaldt "helt på månen".

Som udgangspunkt kan man hverken klage over eller rette i de foreløbige vurderinger. Først når den endelige 2022-vurdering ifølge planen lander engang i 2025, kan man rette fejl og klage.

Det forlød dog kort tid efter vurderingernes offentliggørelse, at man kunne henvende sig til styrelsen, hvis man vurderede, at vurderingen var helt skæv.

Indtil videre har det givet anledning til knap 5000 henvendelser fra borgere, oplyser Skatteministeriet tirsdag.

Vurderingsstyrelsens analyseenhed skal også afdække eventuelle yderligere fejl, der giver anledning til rettelser.

/ritzau/