Ny lov skal nægte borgere med alvorlig sindslidelse våbentilladelse

Politiet skal have mulighed for systematisk at indhente oplysninger om det psykiske helbred hos borgere, som ansøger om våbentilladelse eller jagttegn.

Regeringen vil med et nyt lovforslag om ændring af våbenloven indføre en sådan praksis, blandt andet for at sikre, at personer, som på grund af alvorlige psykiske lidelser kan udgøre en fare, ikke kommer i besiddelse af våben.

Lovforslaget kommer blandt andet på baggrund af den tragiske sag i storcentret Field's, hvor en ung sindsforstyrret mand sidste sommer skød og dræbte tre kunder i storcentret. Flere andre blev såret.

- Den tragiske hændelse i Field's i juli 2022 er en påmindelse om, at vi som samfund skal sikre, at reglerne er, som de bør være, lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Ved ansøgning om våbentilladelse eller jagttegn skal politiet foretage en såkaldt vandelsvurdering - altså en vurdering af, om der er noget i ansøgerens personlige forhold, som diskvalificerer ham eller hende.

I den forbindelse skal politiet fremover kunne kræve en helbredsattest fra ansøgeren, både angående det fysiske og det psykiske helbred.

I bemærkningerne til lovforslaget står der blandt andet, at myndigheder på baggrund af lovændringen vil kunne udpege "visse alvorlige psykiske lidelser", som i udgangspunktet skal medføre afslag på våbentilladelse.

Ud over lovændringerne angående psykisk sygdom vil regeringen også indføre et automatisk afslag på ansøgning om våbentilladelse eller jagttegn til personer, som har begået grovere lovovertrædelser.

I sine bemærkninger til lovforslaget skriver Justitsministeriet, at der i den forbindelse skal fastsættes en grænse på 60 dages ubetinget fængsel. Idømmes man det - eller over - så får man nej til våbentilladelse eller jagttegn.

Det fremgår af lovforslaget, at reglen ikke gælder for tilladelse, som er udstedt i forbindelse med udøvelse af erhverv.

Lovforslaget sigter derudover mod at indføre en række yderligere ændringer på våbenområdet.

Lovforslaget blev sendt i høring fredag. De hørte myndigheder, foreninger og organisationer skal indgive høringssvar senest 19. januar.

/ritzau/