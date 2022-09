Ny metode til brandbekæmpelse kan skabe mere røg fra silo

Myndighederne har valgt at anvende en ny taktik til at bekæmpe den brand i en silo ved Studstrupværket nord for Aarhus, der brød ud torsdag den 22. september.

Den nye metode gør samtidig, at der fra torsdag aften er risiko for øget røgudvikling fra siloen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vindretningen torsdag aften og natten til fredag fører røgen over store dele af Aarhus samt Løgten, Skødstrup, Hjortshøj, Lystrup, Egå og Skæring.

Flere borgere i nærheden af siloen har fortalt om ubehag som følge af røgen. TV 2 Østjylland beretter blandt andet om en syv-årig pige med astma, der måtte indlægges natten over som følge af røgen.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man holder sig inden døre, lukker vinduerne og husker at slukke for ventilationen, hvis man oplever ubehag.

Udvikler man tegn på sygdom som for eksempel vejrtrækningsbesvær, bør man kontakte egen læge eller Lægevagten.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at røgen fra branden i værket ikke udgør en sundhedsrisiko.

I den store silo er der 56.000 ton træpiller, og det er dem, der brænder.

Siden torsdag den 22. september har Østjyllands Brandvæsen arbejdet i døgndrift på at få slukket branden.

Brandvæsenet vurderede mandag, at det ville tage mindst en uge endnu, før branden er helt slukket.

Arbejdet går blandt andet ud på at få træpillerne ud af siloen, uden at der tilføres ilt, da det ville kunne risikere at holde gang i branden.

Mange af træpillerne, der fjernes, er ubeskadiget og kan bruges igen.

