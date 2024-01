Ny mobil liveoversætter samtalen til andre sprog

Forestil dig, at du er på ferie i Spanien. Du vil gerne ringe og bestille bord på en lokal restaurant, men tjeneren, der tager telefonen, kan kun spansk. Det kan du ikke.

I en ny generation af telefoner er det ikke længere et problem. Du taler bare dit eget sprog og tjeneren taler sit. Telefonen sørger for at oversætte samtalen undervejs.

Det er en af mulighederne i Samsungs nyeste smartphones i Galaxy-serien, der er nummer 24 i rækken.

Fælles for den nyeste udgave, der blev præsenteret på et pressemøde i californiske San Jose onsdag, er, at de er gennemsyret af kunstig intelligens, der hjælper med at løse en lang række udfordringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fortæller Samsungs danske direktør, Claus Holm.

- Det, vi ser nu, er en ny æra for mobiltelefoner. Man kan kalde det AI-telefon eller noget andet, men det er grundlæggende forandringer, vi taler om, siger han.

Claus Holm og hans direktørkolleger hos Samsungs konkurrenter har normalt slået på ting som bedre kamera, hurtigere processor, smartere design og mere hukommelse, når de har skullet sælge nye modeller af deres respektive smartphones.

Og selv om telefonernes kameraer fortsat bliver større og bedre, så er det andre ting, der bliver lagt vægt på nu, når forbrugerne skal overtales til at skifte til en nyere model.

For Samsung og konkurrenterne er AI, som er den engelske forkortelse for kunstig intelligens, nøgleordet. Det i et omfang, så man er begyndt at snakke om AI-phones i stedet for smartphones.

Kendetegnende for de nye telefoner er, at man ikke behøver den store tekniske indsigt for at bruge dem, samt at mange funktioner er gjort meget lettere, fordi kunstig intelligens gør det muligt at springe en masse led over, når man for eksempel går på nettet på sin telefon.

Som eksempel nævner Claus Holm funktionen "circle to search", som gør processen med at finde bestemte ting på nettet meget lettere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis man for eksempel ser en film på telefonen og vil vide, hvem skuespilleren i en scene er, så pauser man filmen og markerer en cirkel rundt om skuespillerens ansigt. Telefonen går herefter på nettet og finder navn og baggrund på ham eller hende.

Teknologien, der er udviklet af Google, kan bruges til at søge alt muligt frem. Det kan også være ingredienser i en madvideo, navnet på en bestemt bygning eller andet. Kun fantasien sætter grænser.

Samsungs S24 og S24 Ultra kan bestilles i Danmark onsdag, men kan først leveres i næste uge. Den billigste udgave koster 6999 kroner, mens man skal aflevere 14.299 kroner for den dyreste udgave.

Enkelte af de nye funktioner virker også på ældre modeller, som S23'eren fra sidste år. Det kommer med en opdatering senere.

Det gælder dog ikke for liveoversættelse af samtaler, der til at starte med heller ikke findes på dansk. Hos Samsung forventer man, at en opdatering i løbet af foråret vil omfatte dansk, så det bliver lettere at tale med for eksempel en spansk tjener eller en japansk for den sags skyld.

/ritzau/