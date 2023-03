Ny overenskomst for 1600 ansatte i byggeriet indgået

Fredag aften er der indgået en overenskomstaftale på byggeriets område med Dansk Industri (DI). Det oplyser Teknisk Landsforbund i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder for cirka 1600 ansatte i byggeriet.

- Det er en rigtig stærk aftale, som begge parter godt kan være glade for, Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand i Teknisk Landsforbund ifølge pressemeddelelsen. Han har deltaget i forhandlingerne.

- Den sikrer rigtig gode forhold for teknikere, installatører og bygningskonstruktører – og det har været vores vigtigste mål at sikre bedst mulige forhold for dem i en svær tid, siger Jannik Frank Petersen.

Aftalen løber i to år. Den kommer til at indgå som en del af et samlet mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte, som samler overenskomsterne på det private arbejdsmarked.

Der er stadig en række overenskomster, der skal i hus, før et samlet forslag til overenskomster skal til afstemning blandt medlemmerne, oplyser Teknisk Landsforbund.

- Det var gode forhandlinger i en fin og konstruktiv ånd – og med striben af andre gode overenskomstforlig, så kan vi samlet set være rigtig glade for, at der er forbedringer på vej til alle vores medlemmer på det private område, siger Jannik Frank Petersen.

Tidligere på ugen lød det fra DI, alle aftaler om nye overenskomster på arbejdsgiverorganisationens område kunne være på plads indenfor få dage.

Det vurderede Kim Graugaard, der er viceadministrerende direktør i Dansk Industri.

- Efter gennembrudsforliget med CO-industri den 19. februar er det gået fremad med forligene i et godt tempo, og vi har planlagt forhandlinger af de sidste overenskomster i de kommende dage, udtalte han i en pressemeddelelse.

- Der er god mulighed for, at vi på nær få udeståender når i mål i løbet af få dage.

Onsdag faldt nye overenskomster på plads for 92,5 procent af medarbejderne på Dansk Industris område.

/ritzau/