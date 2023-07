Ny prognose afblæser forventet krise i byggebranchen

Høje renter har ramt bygge- og anlægsbranchen, men nedturen i branchen bliver noget mindre end tidligere forventet.

Det viser en prognose for DI Byggeri mandag.

Mens forventninger fra Dansk Industri (DI) for et halvt år siden var, at boliginvesteringerne ville falde med 5,9 procent i 2024, ligger forventningerne nu på et fald på to procent.

Ifølge direktør i DI Byggeri Anders Stouge skyldes det, at bygge- og anlægsbranchen har vist sig mere robust over for de stigende renter end ventet.

- Robustheden gør, at virksomhederne ikke er så hurtige til at sige folk op. Derfor falder beskæftigelsen kun i et begrænset omfang, siger han.

For et halvt år siden var forventningerne fra DI, at 10.000 færre ville være beskæftigede i branchen i 2023. Den nye prognose forudser, at det tal skal nedjusteres til 3100.

Årsagen til, at byggebranchen fortsat forventes at gå tilbage, selv om det er noget mindre end den tidligere prognose, er ifølge Anders Stouge stigende omkostninger og renter.

- Husholdningerne har færre penge til at investere i boliger. Når der er færre penge, bruger man mindre. Dermed følger en lavere aktivitet og en lavere beskæftigelse.

Han fortæller, at beskæftigelsen i byggebranchen trods et fald stadig ligger på "et rimeligt højt niveau".

Det er særligt privat nybyggeri og boligprojekter, hvor der er forventes tilbagegang, mens anlægsområdet som energi og vejanlæg trækker fra og viser fremgang.

DI forventer i prognosen en mere tydelig vækst på 9,5 procent i anlægsopgaver i 2023. Det er blandt andet regeringens plan om at udrulle mere fjernvarme som sikrer aktiviteterne.

- Det er den grønne omstilling, der er med til at trække branchen i den rigtige retning. Investeringer i fjernvarme ovenpå energikrisen og gang i byggeriet af den nye Femern-forbindelse er med til at danne modvægt til boligområdet, siger direktøren for DI Byggeri.

