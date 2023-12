Ny prop i Suez-kanalen vil puste liv i inflationen igen

Situationen i og omkring Rødehavet, hvor handelsskibe bliver angrebet af houthi-militsen, kan sætte skub i inflationen igen, så mange varer bliver dyrere.

Det vurderer seniorkonsulent i Dansk Industri (DI) Global Handel og Investering, Peter Bay Kirkegaard, efter at flere rederier har givet udtryk for, at de ikke længere tør sejle i området af frygt for angreb.

Blandt andet danske Mærsk har i stedet valgt at omlægge ruterne mellem Europa og Asien, så skibene nu skal den lange vej rundt om Afrikas sydspids.

- Det betyder højere fragtrater, længere leveringstider og flere propper i de globale forsyningskæder.

- Det er skidt nyt for verdenshandlen på et tidspunkt, hvor vi ellers var ved at være kommet over de udfordringer, som corona-perioden bød på.

- Og det vil sætte skub i inflationen, som vi ellers var ved at få styr på, siger Peter Bay Kirkegaard til Ritzau.

Han fortæller, at det i første omgang vil være varer som tøj og elektronik fra Asien, der bliver forsinkede.

Men også komponenter og råvarer, som indgår i den danske industriproduktion af for eksempel maskiner og medicin, vil blive berørt.

Og fordi der normalt også passerer en masse olie og flydende gas igennem Suez-kanalen, vil mange varer - og energi i det hele taget - også blive dyrere, hvis der opstår forsyningsproblemer.

Peter Bay Kirkegaard sammenligner med situationen i marts 2021, hvor containerskibet Ever Given lagde sig på tværs i Suez-kanalen og blokerede for al skibstrafik.

Det medførte et større efterspil, hvor der opstod en masse flaskehalse i havnene og ude i produktionen.

Denne gang er timingen særligt uheldig, fordi man i et andet af verdenshandlens knudepunkter, Panama-kanalen, har problemer med tørke, som forsinker skibenes passage gennem sluserne.

Derfor håber man i Dansk Industri, at det lykkes at skabe ro i området snarest muligt, så skibstrafikken ikke bliver mere påvirket, end den allerede er.

- Vores håb er, at det bliver rettet op ret hurtigt med et beslutsomt indgreb fra USA og de andre allierede i den militære operation, der er på vej, siger Peter Bay Kirkegaard.

