Ny rekord: Antallet af hotelovernatninger stiger fortsat

I årets første tre måneder var der knap fem millioner overnatninger på landets hoteller, vandrerhjem og campingpladser.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Hotelovernatningerne stod for 3,3 millioner af overnatningerne i første kvartal. Det er det højeste antal i minimum nitten år.

Det er virkelig flotte tal, mener Lars Ramme Nielsen, der er markedschef for turisme, oplevelse og kultur i interesseorganisationen Dansk Erhverv.

Han hæfter sig særligt ved, at det har været relativt koldt i marts, og at påsken faldt i april.

- Det er rent ud sagt meget imponerende. Tallene cementerer simpelthen, at turismen er kommet sig oven på de mange slag, som coronaen gav, skriver han i en kommentar til tallene.

- Jeg tør godt sige, at der er gedigen grobund for optimisme for, at det bliver et fantastisk godt år for dansk turisme.

Også sidste år gik det godt for landets hoteller. Her var der knap 18,5 millioner overnatninger i løbet af 12 måneder, hvilket var det højeste siden 1992, hvor statistikken begyndte.

I år har både januar, februar og marts hver især sat ny rekord for den respektive måned.

- Den store efterspørgsel på hotelovernatninger ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke, skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Det er særligt de danske gæster, som trækker læsset i årets første måneder, men også de udenlandske gæster er stærkt repræsenteret.

