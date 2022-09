Ny samtykkelov sender antallet af voldtægtsdomme på himmelflugt

Statistikkerne begynder for alvor at vise det aftryk, som den nye samtykkelov har sat i det danske retsvæsen.

Efter at det er trådt i kraft, at man nu skal have et "ja" før sex - og ikke bare opleve modstand - er antallet af domme for voldtægt steget markant.

Politiken kan berette, at årets første seks måneder allerede har overgået helåret for både 2018, 2019 og 2020, hvad angår antallet af voldtægtsdomme.

I første halvår af 2022 er der således fældet dom for voldtægt 309 gange. I de tre år før den nye samtykkelov - 2018, 2019 og 2020 - blev der afsagt mellem 178 og 255 om året, skriver Politiken.

Hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater finder man det stigende antal domfældelser bekymrende.

Formand Kristian Mølgaard siger til Politiken, at bevisførelsen har ændret karakter, og at det bliver "et spørgsmål om, hvem man stoler mest på".

- Det bekymrer mig i forhold til, om det er de rigtige, der bliver dømt, siger han til avisen.

