Ny SAS-frist for investorer tyder ifølge analytiker på interesse

Umiddelbart er det godt nyt for SAS' overlevelse, at selskabet torsdag oplyste, at jagten på ny kapital og ejere forlænges med "omkring fire uger" på baggrund af de indledende drøftelser med potentielle investorer.

Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef og luftfartsanalytiker, Jacob Pedersen. Han mener, det indikerer, at der er seriøse bud på potentielle investorer.

- Først og fremmest skal man være glad for, at der ser ud til at være mange investorer, der har lyst til at kaste penge efter SAS, siger han og peger på, at det ikke er givet.

- Vi så, at selskabet havde problemer med at samle penge nok sammen under corona, da man lavede en kapitalforhøjelse.

- Men det ser ud til, at alle de håndtag, man drejer på, for at skabe en mere effektiv og stærkere forretning er med til at lokke investorer til.

Når det er sagt, er der et "men" ifølge analytikeren.

- SAS kan ikke bare blive ved med at forlænge det i al evighed, siger han.

Modsat andre luftfartsselskaber kom SAS ikke flyvende ud af den stilstand i branchen, som man oplevede under coronapandemien.

I februar 2022 præsenterede SAS en redningsplan, SAS Forward. Et element her var, at der skulle skaffes et milliardbeløb til SAS' slukne kasse. Det skulle blandt andet ske ved at udstede nye aktier.

I juli 2022 gik SAS til en amerikansk konkursdomstol og bad om at få sat gang i en konkursbeskyttelse, en såkaldt Chapter 11-proces.

Den skal beskytte selskabet mod kreditorer, der vil have deres penge omgående, mens SAS omstrukturerer.

Domstolen har godkendt SAS' planer om at finde nye ejere. Imens har SAS over vinteren blødt milliarder og er blevet holdt i live af et milliardlån fra kapitalfonden Apollo Global Management.

Selv om SAS i april valgte at takke nej til endnu et milliardindskud fra Apollo Global Management og har nedbragt sine løbende underskud, gælder det ifølge Jacob Pedersen stadig for SAS, at tid koster penge.

- Der er grænser for, hvor lang tid en sådan konkursbeskyttelse i USA kan løbe, siger han:

- Man skal huske, at de lån, som SAS har til at hjælpe selskabet gennem den her proces, bestemt ikke er billige.

