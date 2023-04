Ny tilståelse i sag om våben og narko: Ti års fængsel

En lejlighed på Klakkebjerg i Måløv ved Ballerup flød med tøj, affald og inventar, da politiet i november 2021 troppede op. Men spredt omkring i rodet lå der også adskillige våben, en lyddæmper og ammunition.

Med en tilståelse i sagen mandag og endnu en tilståelse tilbage i september er to mænd nu dømt i sagen. Begge er straffet med ti års fængsel for grov våbenkriminalitet og for besiddelse af ti kilo kokain. Yderligere to er tiltalt.

Det var anklager Julie Solhøj fra politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som mandag foreviste billeder fra ransagningen af lejligheden, hvor der blandt andet blev fundet otte pistoler og revolvere.

Derudover fandt man store mængder ammunition, en lyddæmper, en halvautomatisk amerikansk riffel fra Anden Verdenskrig og en britisk Stengun maskinpistol, som også er fra den tid.

27-årige Dede Emre Harmanci var mandag mødt op i Retten i Glostrup for at indrømme, at han hjalp den lidt ældre Raza Ali Bashir med at få kontakt til en person, der havde adgang til en lejlighed, da Ali Bashir henvendte sig, fordi han skule bruge et sted til at skjule våben.

- Jeg har aldrig selv vidst, hvor lejligheden var. Det fandt jeg først ud af, da jeg blev varetægtsfængslet, fortæller Dede Emre Harmanci fra vidneskranken i rettens lokale 101, hvor tilhørerpladserne er fyldt op med pårørende.

I lejligheden fandt politiet også syv kilo kokain. Men Harmanci afviser blankt at kende til det. Og den del af sagen vil han ikke erkende sig skyldig i. Det vil han til gengæld i et andet forhold, der drejer sig om ti kilo kokain.

Der er tale om stof, som Raza Ali Bashir blev dømt for tilbage i september, og politiet har i forbindelse med efterforskningen knækket nogle krypterede beskeder sendt via såkaldte Sky-telefoner, der afslører de to mænd.

Raza Ali Bashir blev i september også idømt ti års fængsel, og derudover er to andre mænd tiltalt i sagen. De nægter sig skyldige, og efter påske skal deres sag behandles ved Retten i Glostrup.

Harmanci skulle have haft sin sag behandlet samtidig med de to, men nu har han tilstået, og den resterende sag mod de to kan formentlig klares med et par dage færre end de 12 dage, der oprindeligt var afsat.

Ud over straffen på ti års fængsel blev Harmanci udvist af Danmark med forbud om nogensinde at vende tilbage igen. Han er tyrkisk statsborger, men har boet her i landet, siden har var syv år gammel. Han er ikke tidligere dømt for lignende kriminalitet.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage kæmpede for, at hendes klient kunne slippe med et indrejseforbud på højst seks år. Bortset fra hans mor, som er i Tyrkiet, bor hele Dede Emre Harmancis familie i Danmark.

Dommer Martin Broms mente imidlertid, at der var tale om så grov kriminalitet, at han med øje for retspraksis ikke kunne gøre andet end at idømme et indrejseforbud for bestandig.

- Det er henset til sagens alvorlige karakter efter min opfattelse ikke i strid med menneskerettighederne, lød det fra dommeren.

Dede Emre Harmanci havde ud over et kortere indrejseforbud håbet på en lidt mildere straf, og han valgte at anke dommen på stedet. I den forbindelse hviskede han noget i øret til sin advokat.

Hun bad derefter dommeren om at udstrække det forbud mod at nævne Harmancis navn, som har været gældende hidtil, indtil ankesagen var afgjort.

Den anmodning blev dog trukket tilbage igen. For reglerne i loven siger nemlig, at et navneforbud kun kan udstrækkes under en ankesag, når den handler om, hvorvidt den dømte er skyldig eller ej. Og her var der jo tale om en tilståelsessag.

