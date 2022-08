Ny voldtægtslov: Voksen mand voldtog 12-årig trods samtykke

Da en pige på 12 år for fire måneder siden havde sex med en dengang 34-årig mand, var det voldtægt.

Det har Retten i Helsingør afgjort mandag, hvor manden er kendt skyldig efter en ny voldtægtsbestemmelse.

Den nye lov trådte i kraft 1. marts i år, og sagen mod den nu 35-årige mand er den første, der er kommet for retten.

Manden, der lyttede til dommerens ord uden at fortrække en mine, mødte pigen via et socialt medie. To gange den 28. april havde de samleje i mandens hjem i Hørsholm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men et barn under 15 år kan ifølge den nye lov ikke sige ja til at dyrke sex med en voksen på over 22 år. Derfor er der tale om voldtægt.

Den dengang 34-årige mand blev anholdt natten til den 29. april. En politipatrulje stoppede bilen, han kørte i. På passagersædet foran sad pigen.

En af betjentene, der stoppede bilen klokken 02.06 den nat, forklarede i retten mandag, at det var et rutinemæssigt stop.

Det viste sig dog, at pigen var meldt savnet, og derfor blev både pigen og den 34-årige taget med på stationen. Siden fortalte pigen om deres relation, og manden blev formelt anholdt klokken 02.54.

Mandens ekskæreste vidnede også i retten mandag. Hun var kæreste med ham, da han blev anholdt. De var dog uvenner den pågældende dag.

Hun havde ikke mistanke om, at tiltalte skulle være seksuelt tiltrukket af børn.

Det har hun heller ikke haft grund til efter anholdelsen, forklarede hun, da anklageren spurgte ind til beskeder sendt mellem dem, hvor kvinden i voldsomme vendinger hentyder til pædofili.

- Jeg har haft ham med ud til mine små niecer. Det havde jeg aldrig gjort, hvis jeg havde mistænkt noget som helst. Det (beskederne, red.) handler om at være ondskabsfuld og jokke mest muligt på ham, ligesom når han har kaldt mig luder eller psykotisk, sagde hun.

Det var meningen, at dommen til den 35-årige også skulle falde mandag. Men straffen eller sanktionen mod ham afgøres først ved et retsmøde den 28. september. Årsagen er, at en mentalundersøgelse endnu ikke er klar.

Med ændringen i loven er der dog lagt op til en hårdere straf, og da sagen er blandt de allerførste, kom dommeren med en opfordring forud for procedurerne.

- Bestemmelsen er ganske ny. Tanken var, at man ville skærpe strafudmålingen med en tredjedel.

- Derfor beder jeg anklager og forsvarer om at redegøre for ændringerne og belyse, i hvilket omfang man vil påberåbe aldersforskel som skærpende omstændighed. Var det udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed? Er det grooming?, lød det i retten.

Grooming er et engelsk begreb. Det betyder, at en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Sagen er rejst som en domsmandssag. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på under fire års fængsel. Årsagen er, at der ifølge sagens parter har været tale om "frivillig sex".

Manden har nægtet sig skyldig i forholdet.

/ritzau/