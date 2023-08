Nye boligskatter holder hånden under lejlighedspriser i storbyen

For femte måned i træk endte juli uden prisfald på ejerlejligheder.

Det viser nye tal fra Boligsiden, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

En af årsagerne er, at der træder nye boligskatter i kraft fra 2024. Og det kan være med til at lokke flere lejlighedskøbere i især København ud af busken.

Køber man sin bolig inden kalenderen skifter til 2024, sikrer man sig nemlig imod en skattestigning. I de dyreste områder i Danmark vil det betyde en skatterabat.

Det forklarer Mathias Dollerup Sproegel, som er seniorøkonom i Sydbank.

- Prisstigningerne i de dyre områder har været kraftigere de seneste måneder. Det, tror jeg, er fordi, nogle boligkøbere fremrykker deres køb grundet de nye boligskatter, der træder i kraft fra årsskiftet, siger han.

I hele landet har priserne på lejligheder været uændret fra juni til juli.

Men ser man alene på ejerlejligheder i København steg salgspriserne med omkring 0,7 procent, viser tallene fra Boligsiden.

Den kommende ændring af boligskatterne vil for langt de fleste boligejere betyde, at man skal betale mindre i boligskat. Det understreger Mathias Dollerup Sproegel.

Kun for de boligejere, der fremover køber en bolig i landets dyreste områder, vil det blive dyrere.

Den gamle boligskat tager nemlig udgangspunkt i vurderinger af boligernes værdi fra 2001 eller 2002. Siden er priserne i landets dyreste områder steget markant.

Også Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, peger på den kommende ændring i boligskatten som forklaring på de stigende priser.

- Har man mange års tidshorisont, så kan der være mange penge at spare i budgettet ved at købe nu - så måske er der noget hamstring i både det kraftigt stigende antal handler og prisstigningerne på ejerlejlighederne, skriver hun i en kommentar.

Priserne på ejerlejligheder i hele landet er i gennemsnit steget mere end fem procent de seneste fem måneder. Det sker efter massive prisfald i løbet af især anden halvdel af 2022.

I byen København er salgspriserne på lejligheder i gennemsnit steget knap syv procent siden februar i år.

Kigger man frem til efter årsskiftet, mener Mathias Dollerup Sproegel, derimod at prisstigningerne i de dyreste områder vil aftage.

- Der kan vi komme til at se, at priserne i de dyre områder ikke vil stige i samme takt som i resten af landet. Eller måske at de endda vil begynde at falde, siger han.

