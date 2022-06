Nye regler fjerner loft for godtgørelse ved digitale krænkelser

Den hidtidige loft for, hvor meget godtgørelse man kan få i forbindelse med digitale seksuelle krænkelser, er blevet fjernet. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere har det været muligt for nogle at dele krænkende materiale uden økonomiske konsekvenser, fordi forurettede havde fået den godtgørelse, Højesteret vurderede som passende tort for krænkelsen.

Men med de nye regler bliver alle digitale seksuelle krænkelser, der bliver begået uafhængigt af hinanden, vurderet selvstændigt.

Det betyder, at loftet for godtgørelsen bliver fjernet, sådan at en forurettet kan blive ved med at få godtgørelse, hvis andre deler det krænkende indhold.

De nye regler er vedtaget af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet.

Ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) er digitale seksuelle krænkelser ikke ”drengestreger”. Og at man ikke skal undervurdere, hvor krænkende og alvorligt det er for offeret.

- Med dagens lovændring skærper vi indsatsen mod digitale seksuelle krænkelser – det skal ikke stille offeret ringere, at en krænkelse er sket digitalt. Det betyder meget for det enkelte offer at opleve anerkendelse af, at vedkommende har været udsat for en forbrydelse.

- Og ofte kan erstatningen være det plaster på såret, som gør, at man kan komme videre. Samtidig sikrer vi, at ingen gerningsmænd, slipper for at betale godtgørelse, siger han i pressemeddelelsen.

