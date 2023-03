Nye regler for retshjælp og fri proces forsinkes af ministerium

Arbejdet med at forbedre systemet med retshjælp og fri proces ligger stille. Årsagen er, at Justitsministeriet ikke har prioriteret ressourcer til et udvalg, der beskæftiger sig med emnet.

Det skriver fagmediet Advokatwatch onsdag.

Et udvalg med landsdommer Jacob Waage i spidsen har ikke holdt møder siden maj sidste år.

- Det er altid enerverende for en formand, der arbejder på et projekt, hvis der ikke sker fremskridt, siger Jacob Waage til Advokatwatch.

Han oplyser, at ministeriet ikke har afsat ressourcer til arbejdet.

I tænketanken Justitia er direktør Birgitte Arent Eirikson kritisk.

- Det er mere end ærgerligt. Det er en skandale, siger hun til Advokatwatch.

I flere år har Justitia været stærkt engageret, når det gælder retshjælp. Mange borgere har ikke en reel adgang til at gøre deres ret gældende, mener direktøren på baggrund af flere analyser.

Efter at have undersøgt tilstanden har konklusionen lydt, at der er sociale og geografiske skævheder, når det gælder adgang til at få juridisk hjælp.

Tidligere har Birgitte Arent Eirikson slået fast, at den eksisterende ordning med retshjælp er mangelfuld og hullet.

- Hvis vi virkelig ønsker, at Danmark skal være et retssamfund for alle - og ikke kun for de ressourcestærke - så skal retshjælpsordningen forbedres, så den bliver udbredt til alle, der har behov for det, herunder ikke mindst de udsatte og sårbare grupper, udtalte hun i en pressemeddelelse i 2020.

Samme år besluttede Justitsministeriet at nedsætte det føromtalte udvalg.

Ifølge Advokatwatch ønsker justitsminister Peter Hummelgaard (S) ikke at udtale sig om problemerne, idet Folketinget skal orienteres først.

