Nye tal: Etniske minoriteter rammes hårdere af coronavirus

Opgørelser fra USA og Storbritannien vidner om, at personer med etnisk minoritetsbaggrund bliver mere alvorligt syge af coronavirus end den samlede befolkning

Alle verdens borgere kan blive smittet med corona, for en virus tager hverken højde for etnicitet, køn eller alder. Tal har dog tidligere vist, at selve sygdommen, der officielt har navnet covid-19, rammer mænd hårdere end kvinder. Og nu tyder nye tal på, at også etniske minoriteter rammes uforholdsmæssigt hårdt.

Fra USA's tredjestørste by, Chicago, rapporteres der om, at 70 procent af de konstaterede coronasmittede er sorte, på trods af at de kun repræsenterer en tredjedel af den samlede befolkning. Og med lignende tal fra storbyerne New York, Detroit og New Orleans tegner der sig et mønster. Det skriver BBC.

Rykker vi lidt tættere på Danmark, nærmere bestemt til Storbritannien, viser tal fra Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC) en lignende tendens. Her har 34 procent af de alvorligt syge på hospitalernes intensivafdelinger etnisk minoritetsbaggrund, sammenlignet med 19,5 procent af den samlede britiske befolkning.

De nye tal bekræfter en hypotese, der har eksisteret i noget tid. Det fortæller professor Kamlesh Khunti fra University of Leicester.

”Mange mennesker har udtrykt bekymring omkring det her emne på baggrund af rygter, men nu tyder denne undersøgelse altså på, at et større antal af sorte og etniske minoriteter indlægges på intensivafdelingerne,” siger han og tilføjer, at der er brug for flere undersøgelser af, hvorfor coronavirussen angiveligt rammer etniske minoriteter hårdere.

Siden coronavirussen for alvor brød ud i Storbritannien, har hovedstaden været det nationale epicenter for pandemien. De ti hårdest ramte områder ligger således i eller omkring London, hvor 40 procent af befolkningen har anden etnisk baggrund end britisk. For eksempel har bydelen Brent, hvor over halvdelen af indbyggerne tilhører etniske minoriteter, 250 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Det er den højeste andel af coronasmittede i hele Storbritannien.

Men ifølge professor Kamlesh Khunti er der mere end bare geografi på spil. Han peger på, at personer med etnisk minoritetsbaggrund generelt har lavere socioøkonomisk baggrund og i højere grad jobs, der generelt indebærer fysisk kontakt med andre. Også skikke inden for kultur og tro kan være medvirkende til, at etniske minoriteter rammes særligt hårdt, mener han. For eksempel bor personer med etnisk minoritetsbaggrund generelt flere sammen per husholdning end hvide briter.

Endelig spiller etniske minoriteter en afgørende – og udsat – rolle i bekæmpelsen af coronavirus. En stor del af sundhedspersonalet i Storbritannien har nemlig etnisk minoritetsbaggrund. Ser man på de ansatte i det britiske sundhedsvæsen, NHS, har omtrent 20 procent anden etnisk baggrund, hvilket er fem procentpoint højere end den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder.

Der findes endnu ingen danske opgørelser over, hvordan coronavirussen rammer forskellige etniske befolkningsgrupper.