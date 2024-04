Nye tal peger i retning af uændret ledighed

Det tyder på, at antallet af ledige i Danmark holder sig i ro.

En indikator fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af ledige steg med 100 personer fra februar til marts i år.

Udviklingen dækker over, at antallet af ledige på kontanthjælp, som er tilmeldt jobnet.dk, er steget med 100, mens antallet af tilmeldte ledige på dagpenge er uændret.

Tallet peger i retning af, at ledigheden ikke har rokket si ud af stedet. Og det er en overraskelse, mener Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det er både overraskende og imponerende, at ledigheden ikke stiger mere tydeligt i en periode, hvor den indenlandske økonomiske aktivitet ellers har stået i stampe over de seneste godt to år, skriver han i en kommentar til tallene.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget over de seneste år, påpeger Tore Stramer.

- Det betyder helt enkelt, at de personer, der er blevet ramt af ledighed, har haft gode muligheder for at finde et nyt job, lyder det.

/ritzau/