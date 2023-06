Trods mangel på arbejdskraft tyder nye tal på flere ledige i maj

Der er kommet flere ledige på arbejdsmarkedet i Danmark i løbet af maj.

En tidlig indikator fra Danmarks Statistik peger på, at antallet af fuldtidsledige på dagpenge er steget med 1600 personer fra april til maj.

Dermed var der ifølge indikatoren 83.800 ledige i maj. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8 ligesom de fire forgående måneder.

I årets første måneder har antallet af ledige ligget forholdsvis stabilt. Fra april til maj stig antallet af ledige med 100 personer.

Derfor mener Steen Nielsen, vicedirektør i interesseorganisationen Dansk Industri (DI), at der er tale om en "bemærkelsesværdigt stor stigning" i maj.

Han påpeger dog i en kommentar til tallene, at der fortsat er meget få ledige.

- Så der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet er utroligt stærkt, og at de stigende renter foreløbig kun har taget dampen en lille smule ud af et varmt arbejdsmarked med rekordhøj beskæftigelse og meget få ledige, skriver han.

Sidst antallet af ledige var højere, end tallene tyder på i maj, var i oktober 2021. Her var antallet af ledige over 87.000, og ledighedsprocenten var oppe på tre.

Virksomhederne har manglet arbejdskraft den seneste tid. Det betyder, at nogle arbejdsgivere holder længere tid på deres medarbejdere, end de ellers ville.

Det mener Mette Hørdum Larsen, cheføkonom hos den faglige organisation Lederne.

- Den fortsat lave ledighed betyder imidlertid også, at vi stadig har et stramt arbejdsmarked, hvor der er mangel på medarbejdere. Selv om det ikke går helt så stærkt længere, og presset er aftaget en smule, skriver hun i en kommentar.

Danmarks Statistik kommer hver måned med sine officielle tal for antallet af ledige i Danmark. Som noget forholdsvis nyt kommer der også cirka 20 dage før en indikator for, hvad tallene kan vise.

Det er den indikator, som Danmarks Statistiks har udsendt mandag. Den bygger på et mindre datagrundlag, og derfor er usikkerheden i tallene også forbundet med en større usikkerhed.

Usikkerheden vurderes af Danmarks Statistik at være på 1000 personer i begge retninger.

