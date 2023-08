Nye tal tyder på flere brugte barselsuger til fædre

Meget tyder på, at fædre og medmødre er begyndt at tage mere barsel, mens mødre tager mindre.

Det skriver både DR og Finans på baggrund af nye tal fra Udbetaling Danmark, der hører under ATP.

Over en periode på otte uger har fædre og medmødre taget i gennemsnit 2,5 ugers barsel mere i 2022 sammenlignet med året før.

Mødrene har taget 3,3 uger mindre, skriver Finans.

Artiklen fortsætter under annoncen

En ny lov, der øremærkede yderligere ni ugers barsel til fædre, trådte i kraft 2. august 2022. Loven tager udgangspunkt i et direktiv fra EU.

Loven øremærker 11 uger til begge forældre. De kan ikke overdrages og går derfor tabt, hvis forælderen ikke tager dem.

Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov, hvilket den nye lov ikke ændrede på.

Ifølge Finans er tallene de første af sin slags, siden den danske lov trådte i kraft.

Tallene baserer sig på en sammenligning af perioden 2. august til 23. september i henholdsvis 2021 og 2022.

- Datagrundlaget dækker knapt otte uger, og derfor betragter vi det kun som en indikation på udviklingen, siger centerdirektør i Udbetaling Danmark Barsel Marianne Knudsen til Finans.

- Data bliver mere valide, jo længere tid der går, hvilket betyder, at den foreløbige tendens både kan forstærkes, men jo altså også kan svækkes eller i det hele taget ændre sig markant.

Artiklen fortsætter under annoncen

I marts viste en undersøgelse fra Ingeniørforeningen (IDA) samme tendens.

Her viste en undersøgelse blandt medlemmerne, at fædrene nu tog 13,6 uger af den samlede barselsorlov mod 9,5 uger tidligere.

Kvinderne havde i gennemsnit taget næsten 4,5 uger mindre.

Den nye barselslov i Danmark blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i marts 2022.

For den daværende beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), handlede det blandt andet om at sikre en tidlig tilknytning mellem barnet og begge forældre.

- Mænd vil blive tættere knyttet til barnet og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet, skrev han i en kommentar i marts 2022.

/ritzau/