Nye vurderinger giver boligejere negativ ejendomsværdi

Nogle boligejere er vågnet op til, at den foreløbige ejendomsvurdering har givet selve boligen en negativ værdi.

Men før man får morgenkaffen galt i halsen, bør man trække vejret en ekstra gang.

Det betyder nemlig ikke, at din bolig er minus en, to eller tre millioner kroner værd, forsikrer Vurderingsstyrelsen.

Det kan skyldes en teknikalitet, lyder det.

- Som altovervejende hovedregel vil ejendomsværdien være højere end grundværdien, men det modsatte kan i visse tilfælde observeres, oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er tale om en ejendom med blandet anvendelse (ejerbolig og erhverv, red.), hvor der alene skal ansættes en ejendomsværdi for boligenheden, mens der skal udarbejdes en grundvurdering for hele grunden.

Det vil sige både for den andel af grunden, der anvendes til boligformål, og den andel, der anvendes til erhvervsformål.

Ejendomsvurderinger har til formål at vurdere henholdsvis værdien af grunden alene samt boligen og grunden som helhed.

Flere boligejere oplever i den forbindelse, at grundværdien er højere end hele ejendommens værdi, og at boligen derfor ser ud til at have en negativ værdi.

Det kan også være tilfældet, hvis ejendommens anvendelse eller udnyttelse afviger fra den - efter Vurderingsstyrelsens opfattelse - bedste økonomiske anvendelse.

Herunder hvis grunden kan udstykkes.

Det er imidlertid ikke muligt at klage over vurderingen, da den kun er midlertidig.

Hvis den foreløbige ejendomsvurdering giver anledning til bekymring eller spørgsmål, bør man kontakte Vurderingsstyrelsen.

