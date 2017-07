Her er de værste kolleger

Kolleger, der tager æren for andres indsats, er ugleset på danske arbejdspladser. Det er heller ikke populært at tale nedladende om andre på jobbet. Og de, der fedter for chefen, skal ikke forvente anerkendende klap på skulderen fra kollegerne.



Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Avisen.dk



Wilke har spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne, hvad de bryder sig mindst om ved kolleger, der har eller har haft på deres seneste job. Topscoreren er, når kolleger snupper æren for, hvad andre har bedrevet på jobbet. Den adfærd bryder 65 procent af de adspurgte sig mindst om.



61 procent har det strammest med kolleger, der taler nedladende om andre.



53 procent udpeger kolleger, der fedter for chefen, som dem, de bryder sig mindst om.





Der er anerkendelse og tillid på spil, når en kollega snupper æren for, hvad andre har bedrevet på jobbet. Det mener sektionsleder og forsker i psykisk arbejdsmiljø, Signe Pihl-Thingvad, ifølge Avisen.dk.



- Når vi ikke får anerkendelse for det, vi har bedrevet, har det både betydning for vores motivation og for det psykiske arbejdsmiljø generelt. Det ødelægger tilliden mellem kollegerne, hvis nogen tager æren for andres indsats. Og netop tilliden er utrolig vigtig for de gode relationer på arbejdspladsen, siger Signe Pihl-Thingvad til Avisen.dk.



Forfatter og ekspert i arbejdsglæde Alexander Kjerulf mener, at det rammer hårdt, fordi danskerne er et retfærdighedssøgende folkefærd:



- Vi er vant til at følge reglerne og vant til, at der er orden i tingene. Når nogen så får æren for noget, de ikke har gjort, påvirker os ud over alle grænser, siger han til Avisen.dk.



Den nye undersøgelse viser også, at danskerne er optaget af kollegernes faglige præstationer på jobbet.



51 procent erklærer, at det, de bryder sig mindst om ved kollegerne, er sjuskeri. En tilsvarende andel (50 procent) svarer, at de ikke bryder sig om kolleger, der kommer for sent og overlader opgaver til andre. Pjækkeri er heller ikke velset, erklærer 44 procent.



Wilke-målingen blev gennemført i perioden 4.-11. juli blandt 1.025 voksne danskere. Det har været muligt for de adspurgte at svare ja til flere kategorier.