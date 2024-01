Nykredit giver større rabat til kunderne efter rekordresultat

Nykredit-koncernen, der foruden Nykredit også omfatter Totalkredit, har kurs mod det bedste årsresultat nogensinde.

I en pressemeddelelse onsdag præciserer selskabet forventningerne til 2023, så man nu forventer et overskud efter skat i størrelsesordenen 10,9 milliarder kroner.

Det vil i givet fald være ny rekord, og det vil være den tredje rekord i træk, fortæller koncernchef Michael Rasmussen.

- Det står nu klart, at året bliver det bedste nogensinde. Det er meget tilfredsstillende.

- Vi har de seneste år oplevet fremgang og kundevækst i både Totalkredit og Nykredit Bank, og vi har generelt opnået styrkede markedsandele i alle dele af forretningen, siger han i en kommentar til regnskabet.

Som en konsekvens af de flotte tal har koncernen besluttet at sende nogle af de bidragskroner, som kunderne har betalt sammen med renter og afdrag, tilbage igen.

Helt præcist øges rabatsatsen for de såkaldte kundekroner fra 0,15 procent til 0,20 procent.

Det betyder, at kunderne i stedet for 1500 kroner nu får en rabat på 2000 kroner årligt pr. lånt million.

Nykredit-koncernen har over 900.000 boligejere som kunder. Selskabet ejes for størstedelens vedkommende af kunderne selv via Forenet Kredit.

Sidste år gav Nykredit kunderne en samlet rabat på 1,9 milliarder kroner, blandt andet takket være kundekronerne, som blev indført i 2017.

Det endelige regnskab præsenteres 7. februar.

