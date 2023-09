Nykredit hæver indlånsrenten på opsparingskonti

Finanskoncernen Nykredit hæver renten på en række indlåns- og opsparingskonti.

Det fremgår af en pressemeddelelse fredag formiddag.

Det betyder ifølge Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit, at samtlige kunder kan få minimum én procent på deres indlån.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tilbyde alle kunder i Nykredit Bank - uanset engagement - at de kan få minimum en procent på deres indlån, siger han i meddelelsen.

Konkret er renten på kontoformerne ved navn "BoligOpsparing" og "Grøn Opsparing", hævet til 1,75 procent fra én procent på de første 300.000 kroner.

Samme stigning gør sig gældende for Nykredits forskellige opsparingsløsninger. Her gælder det dog kun for de første 100.000 kroner.

For kunder, der har deres daglige økonomi og boligfinansiering i Nykredit, bliver renten på indlån hævet til 1,50 procent.

Renteændringen hos Nykredit sker, dagen efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) lavede sin tiende renteforhøjelse på stribe.

Det betyder, at den styrende rente nu ligger på fire procent.

Kort efter fulgte Nationalbanken trop med en tilsvarende renteændring. Dermed har renten herhjemme nået sit højeste niveau siden 2009.

For Nykredits vedkommende holder man i første omgang udlånsrenten på boliglån, andelsboliglån og Friværdikonto i ro.

Dog hæves udlånsrenten på billån og øvrige udlån med én procent. Det samme gælder for den variable udlånsrente for erhvervskunder.

De nye rentesatser for indlån gælder fra den 18. september. På udlånssiden træder de i kraft 13. november, oplyser Nykredit fredag.

Ifølge Euroinvestor har også Jyske Bank indført "en generel forhøjelse" på 0,25 procentpoint. Det blev meddelt torsdag aften.

Det er ifølge mediet ikke blevet oplyst, hvilke indlånsprodukter det gælder.

