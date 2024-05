Nykredit med rekordresultat for enkelt kvartal

Nykredit-koncernen, der er den største udbyder af boliglån til private herhjemme, har tjent rekordmange penge i årets første tre måneder.

Selskabet har onsdag fremlagt regnskabet for første kvartal i år, og det viser et overskud på mere end 3,5 milliarder kroner.

Det er rekord for et enkelt kvartal og skyldes blandt andet, at Nykredit har øget sine nettorenteindtægter, så de nu udgør mere end 3 milliarder kroner.

- Det gode resultat skyldes blandt andet, at vi har haft vækst og kundetilgang på tværs af vores forretning. Det er på trods af, at kvartalet har båret præg af lav aktivitet på boligmarkedet, siger koncernchef Michael Rasmussen om tallet.

En medvirkende årsag til det flotte resultat er også, at kundernes økonomi er bundsolid.

Så solid, at de såkaldte nedskrivninger, der er et skøn over forventede tab på eksisterende kunder, er reduceret med 53 millioner i løbet af kvartalet.

Samtidig med offentliggørelsen af regnskabet hæver Nykredit forventningerne til årets resultat og anslår nu et samlet overskud på mellem 10,5 og 11,5 milliarder kroner.

Endelig garanterer Nykredit nu alle privatkunder i Nykredit Bank, at de kan få en indlånsrente på mindst 1,25 procent. Det er sjette gang på to år, at indlånsrenten hæves.

Foruden Nykredit og Nykredit Bank omfatter koncernen også Totalkredit, der har et samlet udlån på næsten 880 milliarder kroner.

Nykredit ejes for størstepartens vedkommende af den kundeejede forening Forenet Kredit.

Derudover har en række pensionsselskaber og andre mindre institutionelle investorer en ejerandel i koncernen.

