Nykredit øger milliardfortjeneste i første halvår

Realkreditselskabet Nykredit oplever fortsat vækst og kundetilgang, og det kan ses på bundlinjen.

Halvårsregnskabet for årets første seks måneder viser et resultat efter skat på 5,4 milliarder kroner.

Det er 1,3 milliarder bedre end det tilsvarende resultat for samme periode sidste år.

En del af fremgangen skyldes en stigning i renteindtægterne fra 5,2 til 6 milliarder kroner.

Men også de positive vinde på de finansielle markeder har betydet, at Nykredits beholdning af værdipapirer har givet et langt højere afkast.

Og så gør Nykredit Bank sig også positivt bemærket og bidrager i endnu højere grad til det samlede overskud.

Koncernchef Michael Rasmussen konstaterer i sine bemærkninger til regnskabet, at Nykredit også nyder godt af, at kunderne trods omskiftelige tider og stor økonomisk usikkerhed er finansielt robuste.

- Dansk økonomi er generelt godt rustet med stærke virksomheder og høj beskæftigelse. Vi oplever også, at boligejerne står stærkt, og at mange har udnyttet de stigende renter til at nedbringe deres gæld, siger han i forordet til regnskabet.

Nykredit er for en stor dels vedkommende ejet af kunderne i form af Foreningen Kredit, der ejer knap 79 procent af selskabet.

En del af overskuddet bliver derfor sendt tilbage til realkreditkunderne i form af en rabat på den såkaldte bidragssats, der sammen med renter og afdrag udgør ydelsen på et realkreditlån.

I juni måned hævede Nykredit-ledelsen forventningerne til årets resultat.

Indtil da forventede selskabet at lande et plus på mellem 9 og 10 milliarder kroner, men nu forventes overskuddet at ende på mellem 9,75 og 10,75 milliarder.

Det vil i givet fald være en forbedring af sidste års rekordresultat på 9,4 milliarder kroner.

