Nykredit opjusterer og hæver indlånsrenten for bankkunder

Nykredit hæver sin indlånsrente for sjette gang på to år.

Det skriver koncernen i en selskabsmeddelelse.

Fra mandag kan alle privatkunder i Nykredit Bank få en indlånsrente på mindst 1,25 procent.

For kunder, der både har daglig økonomi og boligfinansiering i Nykredit Bank, hæves renten til 1,75 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden opjusterer Nykredit-koncernen sine forventninger til 2024. Nu forventes der et resultat efter skat på mellem 10,5 og 11,5 milliarder kroner. Det er en opjustering på en milliard kroner.

Ifølge koncernchef Michael Rasmussen har årets første kvartal udviklet sig "mere gunstigt" for Nykredit end forventet.

- Vi er tilfredse med, at vi er lykkedes med at fortsætte de seneste års vækst ind i 2024, men opjusteringen skyldes ikke mindst udviklingen på de finansielle markeder, der indtil videre har været mere positiv, end udsigterne tegnede til, da vi gik ind i året, siger han i meddelelsen.

Nykredit-koncernen tjente 10,9 milliarder kroner i 2023. Det var det bedste årsresultat nogensinde.

For Nykredit Bank fastholdes forventningerne til indtjeningen i 2024 på intervallet 3,5 til 4 milliarder kroner.

Foruden renten på lønkonti hæver Nykredit også renten på opsparingskonti, børneopsparing og pensionskonti.

- Samlet set står vi med de nye indlånsrenter endnu mere konkurrencedygtigt på markedet, lyder det fra Michael Rasmussen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indlånsrenten er det, en bank betaler sine kunder, for at kunderne har penge stående i banken.

Flere andre banker har også hævet renten på indlån den seneste tid.

Ifølge Nationalbanken bevægede den gennemsnitlige indlånsrente sig op over en procent i september 2023. Det var første gang siden 2014.

I en analyse fra november lød det dog fra Nationalbanken, at bankernes incitament til at hæve indlånsrenten var begrænset.

Det skyldtes, at bankernes indlånsoverskud var vokset, og behovet for nye indlån dermed var faldet.

Bankerne får i øjeblikket en rente på 3,60 procent for at have penge i Nationalbanken.

/ritzau/