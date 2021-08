Nykredit tredobler overskud efter coronaramt 2020

Finanskoncernen Nykredit har tredoblet sit overskud i første halvår af 2021.

Det skyldes især, at der modsat sidste år ikke har været store hensættelser til forventede tab på udlån på grund af corona.

Samtidig har koncernen haft en milliardindtægt på handel med værdipapirer såsom aktier og obligationer. Sidste år gav den post underskud.

Samlet ender Nykredits overskud på 4,3 milliarder kroner. Det er et hop fra 1,5 milliarder sidste år, viser halvårsregnskabet, der er offentliggjort torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nykredit ejer også låneudbyderen Totalkredit og er landets største inden for lån til ejendomme.

Koncernen står bag mere end fire ud af ti realkreditlån i Danmark. Derfor er en stor del af de danske boligejere kunder i butikken.

- Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit, siger administrerende direktør Michael Rasmussen i en kommentar til regnskabet.

- Vi har som koncern haft en vækst i realkreditudlånet til private på godt 33 milliarder kroner. Det er samtidig femte kvartal i træk, at udlånet i Totalkredit vokser i alle 98 kommuner, siger han.

Michael Rasmussen siger, at Nykredit endnu ikke har gjort brug af de omkring to milliarder, som sidste år blev sat af, fordi banken forventede, at en del af kunderne ikke ville kunne betale lån tilbage på grund af corona.

- Det danske erhvervsliv og boligmarked er indtil videre kommet bedre gennem krisen end forventet, siger han.

/ritzau/