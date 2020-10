Nynazist blev IS-kriger, svenskere siger nej til flere flygtninge, og eksperter vil fjerne to karakterer fra syvtrinsskala

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Sundhedsdatastyrelsen har ved en fejl slettet en række mails. Det drejer sig blandt andet om alle mails, som medarbejdere i Statens Serum Institut (SSI) har sendt før 22. juli, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det forventes, at de fleste mails kan genskabes. Men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan svare fyldestgørende på eksempelvis anmodninger om aktindsigt.

Oppositionspartierne er ikke ligefrem imponeret. Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen kalder det ”utroligt belejligt”, at de mange mails forsvinder på et tidspunkt, hvor man er i gang med at afdække regeringens håndtering af coronakrisen. Han sætter også spørgsmålstegn ved, at der findes ”en stor delete-knap, som én lige var kommet til at trykke på”.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, er forundret:

”Jeg synes, det er ren gøg og gokke. At så vitale emails i en tid som denne kan blive væk, det er absurd, det er uacceptabelt og det er klodset,” siger han til Ritzau.

Vi vender blikket mod resten af verden – i første omgang for at se, hvad der sker på den anden side af Øresund:

Andelen af svenskere, som vil tage imod færre flygtninge, er steget det seneste halve år. Således ønsker 58 procent af svenskerne nu, at reglerne ændres, så landet fremover vil modtage færre flygtninge, end det er tilfældet i dag, viser en ny måling i Svenska Dagbladet. For bare et halvt år siden var tallet 54 procent. Udviklingen kan blandt andet forklares med, at svenske politikere i højere grad er begyndt at anerkende sammenhængen mellem kriminalitet og indvandring. Den kobling lavede statsminister Stefan Löfven i begyndelsen af september og brød dermed med mange års socialdemokratisk politik: ”Med stor migration bliver det sværere at skabe vellykket integration,” sagde han dengang. Samme undersøgelse i Svenska Dagbladet viser, at kun otte procent mener, at Sverige bør tage flere flygtninge.

Det er tilsyneladende ikke kun svenskerne, der lader sig inspirere af Danmark i udlændinge- og flygtningedebatten. Den danske regering arbejder hårdt på at overbevise både EU og mindst ét nordafrikansk land om, at asylansøgeres sager skal behandles i modtagecentre i ”nærområderne”, og noget kunne tyde på, at Storbritannien finder tanken interessant. Den britiske avis The Guardian skriver i hvert fald, at Downing Street har undersøgt muligheden for at sende asylansøgere til Moldavien, Marokko eller Papua Ny Guinea. Det skal siges, at Danmark ikke nævnes i artiklen, hvor det i stedet er den australske model, der fremhæves som briternes forbillede. Den australske model går ud på, at skibe med asylansøgere bliver sendt tilbage til det sted, de kommer fra. Alternativt bliver asylansøgerne eskorteret til lejre i Nauru eller Papua Ny Guinea i Stillehavet.

Rødt flertal åbner for at undersøge negativ social kontrol i lukkede kristne miljøer. Den historie kan man læse på forsiden af dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Det var SF, der for nyligt proklamerede, at kampen mod negativ social kontrol ikke kun skal kæmpes i muslimske minoritetsmiljøer, men også i lukkede kristne miljøer og sekter. Partiformand Pia Olsen Dyhr pegede selv på Luthersk Mission og Jehovas Vidner. Nu bakker både Enhedslisten, De Radikale og Socialdemokratiet op om den indsats. Hverken Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti støtter dog en kortlægning. Marie Krarup, kirkeordfører i Dansk Folkeparti, mener, at en kortlægning er at ”skyde over mål”: “Det er grotesk at ophæve forskellen mellem kristendom og islam på den her måde.”

Regeringen nedsatte tidligere på året en ekspertgruppe til at vurdere fordele og ulemper ved fire alternativer til den nuværende syvtrinsskala. Eksperternes anbefalinger bliver her til morgen fremlagt i en ny rapport. Den bedste løsning er ifølge eksperterne at "reparere" den nuværende syvtrinskala, skriver DR. Hvis den nye model bliver til virkelighed, vil det betyde et farvel til syvtallet og karakteren minus 3. Karakterskalaen vil fremover se sådan ud: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Mere end 50 kvinder fra Den Demokratiske Republik Congo hævder, at de er blevet seksuelt misbrugt eller udnyttet af nødhjælpsarbejdere, skriver Sky News. Det drejer sig om nødhjælpsarbejdere, som gav udtryk for, at de kom fra organsationer som Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Unicef, Læger uden Grænser og flere andre for at bekæmpe ebola. Flere af kvinderne, der havde korte kontrakter som blandt andet kokke og rengøringshjælpere, fortæller, at de blev bedt om at gøre ting mod deres vilje, hvis de ville have et job eller ønskede at beholde det, de havde.

Det er ikke i sig selv opsigtsvækkende, at en konvertit bosat i Norge har tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Men historien om 31-årige Oleg Neganov er i den grad bemærkelsesværdig. Han var nemlig nynazist og havde sin gang i et højreekstremt miljø, inden han tilsluttede sig Islamisk Stats sorte faner. Det er norske NRK, der udruller historien om Oleg Neganov, der i øjeblikket sidder fængslet i byen Erbil i Nordirak.